أوكرانيا وروسيا تعلنان عن سقوط قتلى وجرحى في هجمات جوية جديدة

كييف- (د ب أ)

ذكر سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت أن القوات الروسية أطلقت 208 طائرات مسيرة وطائرات مسيرة وهمية و12 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر و15 صاروخ كروز على أوكرانيا، الليلة الماضية، مستهدفة منطقة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا، بشكل خاص.

وقال التقرير إن القوات الأوكرانية أسقطت 183 طائرة مسيرة و17 صاروخا وصاروخ كروز.

ونشر سيرهي ليساك، حاكم مدينة دنيبروبيتروفسك على تطبيق تلجرام أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في دنيبرو وضواحيها وتحدث عن "ليلة مروعة".

وقال إيهور تيريخوف، عمدة مدينة خاركيف إن خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة من عمال الطوارئ، أصيبوا. وقال أوليه هريهوروف، الحاكم العسكري لمنطقة سومي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا.

وذكرت السلطات في منطقة روستوف في جنوب روسيا إن شخصين قتلا في هجمات أوكرانية. ونشر الحاكم يوري سليوسار على تطبيق تلجرام إن سيارة احترقت وأن الكهرباء انقطعت عن صف من المنازل بسبب سقوط طائرة بدون طيار.