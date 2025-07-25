إيران: المحادثات النووية مع القوى الأوروبية في إسطنبول انتهت دون نتائج

(د ب أ)

قالت مصادر إيرانية اليوم الجمعة، إن المحادثات النووية بين إيران والدول الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بمبنى القنصلية الإيرانية في إسطنبول انتهت دون تحقيق نتائج ملموسة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن المفاوض الإيراني، نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، قوله إن الاجتماع "الجدي والصريح والمفصل" ركز على المسألة النووية ووضع العقوبات، مع الاتفاق على مواصلة إجراء مزيد من المناقشات.

والتقى دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون اليوم الجمعة، في اسطنبول لبدء أحدث الجهود لكسر الجمود بشأن البرنامج النووي لطهران.

والتقى ممثلون من الدول الثلاث لإجراء أول محادثات منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو، وشاركت فيها قاذفات أمريكية ضربت منشآت لها علاقة بالأسلحة النووية، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة.

وتعد هذه أول مفاوضات منذ وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران. ويهدف الدبلوماسيون الأوروبيون إلى تكثيف الضغط على طهران لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مُخطط لها في غضون "الأسابيع المقبلة" لبحث إطار التعاون بين الجانبين.

ولم يتم التخطيط لفحص المنشآت النووية المتضررة خلال الحرب.

وقال أحد الدبلوماسيين: "الوقت ينفد"، محذرا من أنه بدون إحراز تقدم، قد تطلق الدول الثلاث "آلية" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا لعام 2015 معطل إلى حد كبير، إلا أنه ينتهي رسميا في منتصف أكتوبر المقبل.

وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين إلى المواقع النووية الإيرانية، وتوضيح مصير 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

وأجرت إيران في الآونة الأخيرة محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة على مدار شهرين وتصر على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية. وتسعى طهران للحصول على تخفيف من العقوبات الدولية التي شلت اقتصادها.

وتوقفت المحادثات الأمريكية الإيرانية عقب هجمات شنتها واشنطن على ثلاثة مواقع نووية إيرانية الشهر الماضي. وتطالب الولايات المتحدة بتوقف إيران الكامل عن تخصيب اليورانيوم غير أن طهران ترفض ذلك.