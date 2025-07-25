إعلان

واشنطن تنتقد إعلان ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية

10:20 ص الجمعة 25 يوليه 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (د ب أ)

انتقدت الولايات المتحدة بشدة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية، واصفة الخطوة بأنها متهورة ومدمرة لجهود السلام.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الخميس: "هذا القرار المتهور يخدم فقط دعاية حماس ويعيق السلام".

وأضاف أن هذه الخطوة "صفعة على وجه" ضحايا مذبحة 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حماس وجماعات متطرفة أخرى في إسرائيل".

وكان ماكرون قد قال يوم الخميس على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" إنه يعتزم الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وردد بيان روبيو انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن خطوة ماكرون ستكافئ الإرهاب. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".

يذكر أن الولايات المتحدة هي أقرب حلفاء إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون واشنطن الدولة الفلسطينية ماركو روبيو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عاصفة استوائية تفاقم سوء الأحوال الجوية في الفلبين

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد ينتقد ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.. ويطالب بالتدخل الرئاسي