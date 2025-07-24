إعلان

روسيا: إعلان الكنيست بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية "سلبي للغاية"

09:50 م الخميس 24 يوليه 2025

وزارة الخارجية الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو- (د ب أ)

قالت روسيا اليوم الخميس إن إعلان الكنيست الإسرائيلي، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم :"مثل هذه الخطوة من قبل البرلمانيين الإسرائيليين ينظر إليها بشكل سلبي للغاية في موسكو، فهي تُحدد مسبقًا نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتتعارض مع التزامات إسرائيل في إطار عملية أوسلو، وكذلك مع أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن روسيا ترى أن المهمة تكمن في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا الضفة الغربية وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية موسكو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي إسرائيل الكنيست الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد ينتقد ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.. ويطالب بالتدخل الرئاسي