أكسيوس: تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد رد حماس

القاهرة- مصراوي

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع، أن مفاوضات وقف إطلاق النار تعثرت بسبب طلب حركة حماس إسرائيل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني محكومين بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إضافة إلى 2000 معتقل آخرين اعتقلهم جيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وأشار أكسيوس، إلى أن هذا الطلب ورد في رد حماس الرسمي الذي تم تسليمه لإسرائيل ليلة الأربعاء، عبر وسطاء، ويمثل إعادة فتح لمسألة “المفاتيح” - أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، وفقًا لصيغة التبادل التي طرحتها الوساطة سابقًا.

وكان الاقتراح الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل ينص على إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيًا من المحكومين بالمؤبد، إضافة إلى 1200 معتقل اعتقلوا في غزة بعد اندلاع الحرب.

وفي ضوء رد حماس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم استدعاء فريق التفاوض لمواصلة المشاورات في إسرائيل. وجاء في البيان: "نقدّر جهود الوساطة القطرية والمصرية، إلى جانب جهود المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لدفع المحادثات قدمًا."

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات أن إسرائيل أبلغت ويتكوف بأن مطلب حماس الجديد "غير مقبول"، مرجحًا أن يكون موقفًا افتتاحيًا من الحركة في إطار المفاوضات وليس عرضًا نهائيًا.