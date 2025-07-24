الأمم المتحدة: الحرمان من الغذاء في غزة يهدد حياة جيل كامل

وكالات

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، الخميس، إنه يدق ناقوس الخطر إزاء أزمة إنسانية عميقة تتكشف في قطاع غزة.

وأكد الصندوق الأممي للسكان، أن الحرمان من الغذاء وانهيار الرعاية الصحية في غزة يهددان حياة جيل كامل.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، الخميس، وفاة 115 شخصا بسبب المجاعة وسوء التغذية في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء في القطاع.

وأكد الإعلام الحكومي بغزة، أن المجاعة تتفاقم في القطاع، محذرا من روايات زائفة حول دخول المساعدات.

وطالب الإعلام الحكومي بغزة، العالم بكسر الحصار فورا وإدخال حليب الأطفال والمساعدات لنحو 2.4 مليون محاصر.

وأعربت اللجنة الدولية للإنقاذ، عن فزعها إزاء التقارير عن وفاة الأطفال والرضع جوعا في قطاع غزة، مؤكدة أن ما تشهده غزة أزمة جوع من صنع الإنسان مدفوعة بقيود صارمة وحصار شبه كامل على المساعدات.

وشددت اللجنة الدولية للإنقاذ، على ضرورة إدخال الغذاء والمياه والوقود لأكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إليها بقطاع غزة.