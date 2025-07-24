

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين، وستفرض رسوما جمركية مباشرة على معظم دول العالم.

وفي حديثه خلال حدث حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، قال ترمب أيضا، إن واشنطن تجري محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وستفرض رسوما جمركية أقل على التكتل إذا فتح سوقه للشركات الأمريكية.

قالت وزارة التجارة الصينية، إن خه لي فنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور السويد في الفترة من 27 إلى 30 يوليو لإجراء محادثات اقتصادية وتجارية مع مسؤولين أمريكيين، وفقا للغد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجانبين سيواصلان المشاورات بناء على مبادئ "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الذي يضمن الفائدة للطرفين".

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، إنه سيلتقي بمسؤولين صينيين في ستوكهولم لمناقشة تمديد المهلة المتاحة للتفاوض على اتفاق تجاري ووصف التجارة مع الصين بأنها في وضع جيد.

وتحدد 12 أغسطس، موعدا نهائيا للصين للتوصل لاتفاق قابل للاستمرار مع البيت الأبيض وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أعلى على صادراتها للولايات المتحدة.