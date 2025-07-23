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وزير الزراعة: الرئيس مُهتم بصغار المزارعين.. "مشكلتنا في المياه مش الأرض"

11:51 م الأربعاء 23 يوليه 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المقررة لزراعة الأرز هذا العام كانت مليون و50 ألف فدان، إلا أن الزراعات الفعلية تجاوزت ذلك لتصل إلى مليون و800 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الزيادة جاءت في معظمها من صغار المزارعين، وهو ما يُعد مخالفة تؤثر على موارد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر.

وتابع وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر": "مشكلتنا مش في الأرض مشكلتنا في المياه لو عندنا مقررات مائية هنزع مصر كلها، وهناك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه، ونستغل الأمطار في الزراعة".

أوضح وزير الزراعة، أن الدولة تسعى للوصول إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق المزارعين وظروفهم الاجتماعية، مع ضرورة إصلاح الممارسات الخاطئة في الري، مشددًا على أن المساءلة لا تعني العقاب فقط، بل يجب أن ترافقها ثقافة جديدة لترشيد استخدام المياه، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بصغار المزارعين.

وقال فاروق: "ما نقدرش نكون قاسيين أوي مع المزارعين بتوعنا، والوزارة تعمل على توفير بدائل وتحفيزات بدلاً من الإجراءات العقابية فقط".

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