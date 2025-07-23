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البيت الأبيض: ترامب سيتوجه إلى أوروبا وسيبحث وقف النار بغزة

10:15 م الأربعاء 23 يوليو 2025

كارولين ليفيت

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى أوروبا وسيبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت ليفيت، على أن ترامب حريص على وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لافتة كذلك إلى أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيناقش مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار بحسب وزراء تحدث معهم مؤخرا.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو أكد لوزير المالي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العودة للقتال إذا لم تتحقق أهداف الحرب.

وأكدت مصادر أمنية، أن تآكل قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو أحد أسباب رغبة نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير في إنهاء الحرب.

وأوضحت المصادر، أن رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض وهو أمر لا يمكن تجاهله.

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