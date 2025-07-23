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حزب الله ينفي ما تردد عن جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية

07:44 م الأربعاء 23 يوليو 2025

حزب الله

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بيروت - (د ب أ)

نفت العلاقات الإعلامية لـ "حزب الله" بشكل قاطع في بيان، اليوم الأربعاء، ما ورد على قناتي (العربية) و (الحدث) العربيتين من أخبار نُسبت إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية.

وأكّدت أن "تلك الأخبار والمعلومات عاريةً عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".

ودعت العلاقات الإعلامية لـ "حزب الله": "جميع وسائل الإعلام إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء عليها في التحليلات والمواقف".

وأعادت التأكيد "على أهمية مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة".

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