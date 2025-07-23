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طبيبة أمريكية في غزة: مستوى الجوع مروع

04:59 م الأربعاء 23 يوليو 2025

غزة

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وكالات

قالت الطبيبة الأمريكية نور شرف من مجمع الشفاء بغزة، إن الوضع بشأن مستوى الجوع في قطاع غزة "مروع"، لافتة إلى أن الوضع في القطاع لا يشبه أي وضع شاهدته في حياتها.

وأفادت شرف للجزيرة، بأنه لا مكان في قسم الطوارئ لاستقبال المرضى ويتم معالجتهم على الأرض، موضحة أن الأطباء يعملون ساعات طويلة تتجاوز الساعات المفترض أن يعملوها.

وذكرت أن الأطباء أحيانًا لا يحصلون على طعام لكنهم يقومون بعملهم، مضيفة "نرى أناسًا لم يتناولوا أي طعام لأيام عدة ويتساقطون من الجوع".

وقالت الطبيبة الأمريكية نور شرف: "سنرى تداعيات سوء التغذية على سكان غزة على المدى البعيد".

ويعاني قطاع غزة من مجاعة حقيقية نتيجة إغلاق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إليه لمنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن وفاة 111 فلسطيني بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات.

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غزة نور شرف
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