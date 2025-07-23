إعلان

ترامب ينشر فيديو "اعتقال أوباما داخل المكتب البيضاوي".. ما القصة؟

03:02 م الأربعاء 23 يوليو 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سلمى سمير:

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو مزيف يُظهر اعتقال سلفه باراك أوباما داخل المكتب البيضاوي، في وقتٍ يواصل فيه مسؤولون في إدارة ترامب توجيه اتهامات لأوباما بمحاولة الإضرار بحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

ويظهر الفيديو الذي نُشر في البداية على منصة "تيك توك"، قبل أن يُعاد تداوله على حساب ترامب في "تروث سوشيال"، عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهم يقيدون أوباما وسط نظرات رضا من ترامب، بينما تصدح أغنية "YMCA" في الخلفية.

ولا يعتبر التوقيت عشوائيًا. فقد جاء نشر الفيديو بعد أيام من إصدار تقرير جديد من مكتب الاستخبارات الوطنية، تصر فيه مديرة الاستخبارات تولسي جابارد على وجود "مؤامرة خيانة" تورطت فيها إدارة أوباما خلال انتخابات 2016.

ويعيد التقرير – الذي لم يقدم أي دليل ملموس – فتح ملف العلاقة بين ترامب وأوباما، في وقت حساس يشهد فيه ترامب انتقادات من داخل معسكره، على خلفية ما اعتُبر تراجعًا عن كشف الحقائق المتعلقة برجل الأعمال جيفري إبستين صاحب الفضيححة الجنسية.

على الجانب الآخر، أبدى الديمقراطيون رفضًا قاطعًا لما وصفوه بـ"الحملة السياسية المضللة" من قبل إدارة ترامب، مؤكدين أن جميع التحقيقات السابقة – سواء من الوكالات الاستخباراتية أو مجلس الشيوخ – لم تجد أي دليل على تلاعب روسيا بأصوات الناخبين في 2016.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب اعتقال أوباما الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)