ترامب ينشر فيديو "اعتقال أوباما داخل المكتب البيضاوي".. ما القصة؟

كتبت- سلمى سمير:

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو مزيف يُظهر اعتقال سلفه باراك أوباما داخل المكتب البيضاوي، في وقتٍ يواصل فيه مسؤولون في إدارة ترامب توجيه اتهامات لأوباما بمحاولة الإضرار بحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

ويظهر الفيديو الذي نُشر في البداية على منصة "تيك توك"، قبل أن يُعاد تداوله على حساب ترامب في "تروث سوشيال"، عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهم يقيدون أوباما وسط نظرات رضا من ترامب، بينما تصدح أغنية "YMCA" في الخلفية.

ولا يعتبر التوقيت عشوائيًا. فقد جاء نشر الفيديو بعد أيام من إصدار تقرير جديد من مكتب الاستخبارات الوطنية، تصر فيه مديرة الاستخبارات تولسي جابارد على وجود "مؤامرة خيانة" تورطت فيها إدارة أوباما خلال انتخابات 2016.

ويعيد التقرير – الذي لم يقدم أي دليل ملموس – فتح ملف العلاقة بين ترامب وأوباما، في وقت حساس يشهد فيه ترامب انتقادات من داخل معسكره، على خلفية ما اعتُبر تراجعًا عن كشف الحقائق المتعلقة برجل الأعمال جيفري إبستين صاحب الفضيححة الجنسية.

على الجانب الآخر، أبدى الديمقراطيون رفضًا قاطعًا لما وصفوه بـ"الحملة السياسية المضللة" من قبل إدارة ترامب، مؤكدين أن جميع التحقيقات السابقة – سواء من الوكالات الاستخباراتية أو مجلس الشيوخ – لم تجد أي دليل على تلاعب روسيا بأصوات الناخبين في 2016.

Trump posts video showing Obama getting arrested!



