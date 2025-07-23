وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الوفد الروسي توجه إلى مدينة إسطنبول التركية حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف اليوم.

وأفاد الكرملين، بأن الجولة الثالثة من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن مسودات مذكرات التفاهم بشأن التسوية متناقضة تمامًا.

وأوضح أن المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم ستتناول مشاريع ملفات مذكرات التفاهم للتسوية واستمرار عمليات التبادل بين الطرفين.

وتابع الكرملين: "من غير المجدي تحديد موعد محتمل للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون القيام بتحضيرات موسعة مسبقة".

ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، ويضم الوفد: نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين المشرف على علاقات موسكو مع رابطة الدول المستقلة وكييف، ورئيس الاستخبارات العسكرية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.









