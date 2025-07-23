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جيش الاحتلال يعلن استهداف 120 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة

12:55 م الأربعاء 23 يوليه 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قيام قواته بقصف نحو 120 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال اليوم الماضي"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعمه، أن القصف شمل مناطق تواجد عناصر المقاومة الفلسطينية، ومبان عسكرية، وأنفاق قتالية، ومنشآت مفخخة، وبنى تحتية أخرى".

وأضاف المتحدث أنه "خلال عمليات اللواء 401 في جباليا، تم استهداف عدد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية الذين اقتربوا من القوات، بواسطة طائرات.

كما ذكرت التقارير أن "الفرقة 98 عززت من عملياتها في مدينة غزة، وأن قوات من الفرقة 143 دمرت العشرات من مواقع البنية التحتية في جنوب قطاع غزة".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل تل أبيب
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