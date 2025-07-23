البحرين تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي للسلامة الكيميائية

المنامة - (د ب أ)

تستضيف مملكة البحرين فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للسلامة الكيميائية (كيم سيف 2025)، تحت شعار (الكيمياء الصناعية من أجل مستقبل آمن ومستدام) خلال الفترة بين 27 و30 أكتوبر المقبل.

ووفق وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء ، يحظى المؤتمر ، الذي تنظمه جمعية الكيميائيين البحرينية والمشرق للتدريب ، بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار في مجالات السلامة الكيميائية وسلامة العمليات من مختلف أنحاء العالم.

ويناقش المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالسلامة الكيميائية، بما في ذلك السلامة في مختلف صناعات (النفط والغاز والكيماويات والألومنيوم والبتروكيماويات)، والسلامة في المختبرات، وحالات الطوارئ، والإشعاع والمواد المشعة، والصحة والبيئة، والابتكار، كما يصاحب المؤتمر معرضًا يقدم أحدث الابتكارات التقنية والحلول الذكية المقدمة من شركات رائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأكد محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي المهم تعكس الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز مفاهيم السلامة الكيميائية والوقاية من المخاطر الصناعية والبيئية، من خلال الاستمرار في تطوير التشريعات والسياسات التنظيمية التي تكفل التداول الآمن للمواد الكيميائية والرقابة على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف من خلال تنظيم مختلف الفعاليات والمؤتمرات واللقاءات لتبادل الخبرات والمعارف حول أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة لضمان بيئة صناعية آمنة تساهم في رفع كفاءة الإنتاجية.

وأضاف أن اختيار مملكة البحرين لعقد هذا المؤتمر يسهم في تطوير المنظومة العلمية وتعزيز المباحثات والنقاشات لتحقيق الأهداف المرجوة، منوهًا بأهمية مواصلة التعاون البناء بين دول العالم لمواكبة التحولات والتطورات العالمية في هذا المجال.