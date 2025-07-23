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مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية

06:42 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء الـ193 إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، في وقت قال فيه الأمين العام للأمم المتحدة: إن ذلك "أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، مشيرا إلى مشاهد الرعب في غزة والصراعات في أوكرانيا والسودان وهايتي وميانمار.


وجاء التصويت بالإجماع على قرار صاغته باكستان داخل المجلس المكون من 15 عضوا، وفقا لسكاي نيوز.

وفي دعوته لتعزيز الجهود نحو تحقيق السلام العالمي، قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش أمام المجلس: "نشهد في جميع أنحاء العالم تجاهلا تاما، إن لم يكن انتهاكا صريحا للقانون الدولي" وكذلك لميثاق الأمم المتحدة.

أضاف أن ذلك يحدث في وقت تتسع فيه الانقسامات الجيوسياسية وتتزايد فيه النزاعات، لا سيما في غزة، حيث "الجوع يطرق جميع الأبواب".

من جهتها، تنفي إسرائيل أنها تستهدف المدنيين وموظفي الإغاثة عمدا في حربها مع حركة حماس، وتلقي باللوم على وكالات الأمم المتحدة في عدم توزيع الغذاء الذي سمحت بدخوله.

وأكد جوتيريش أن "الجوع والنزوح بلغوا مستويات قياسية" في النزاعات العالمية، وأن الأمن يزداد بعدا عن المتناول بسبب الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود.

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