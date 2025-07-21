إلغاء حفل لقائد أوركسترا مقرب من بوتين في إيطاليا

روما - (د ب أ)

ألغت إدارة قصر كازيرتا الملكي، قرب مدينة نابولي الإيطالية، حفلا موسيقيا لقائد الأوركسترا الشهير فاليري جيرجييف، المعروف بصلاته بالكرملين، وذلك بعد موجة انتقادات حادة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الإثنين بأن هناك مخاوف من احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يقود فاليري جيرجييف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرضا موسيقيا في 27 يوليو / تموز ضمن فعاليات مهرجان "صيف ملكي"، وذلك في فناء القصر الباروكي المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتنظم منطقة كامبانيا هذا المهرجان.

وأثار الإعلان عن الحفل موجة واسعة من الانتقادات.

ونأت وزارة الثقافة الإيطالية بنفسها عن الحفل، مؤكدة أن ظهور قائد الأوركسترا المرتبط ببوتين قد يحول الحفل الموسيقي إلى "منبر للدعاية الروسية".

ودعت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي أثناء احتجازه، أيضا إلى إلغاء الحفل الموسيقي، وذلك في مقال رأي نشرته بصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ويقود جيرجييف، البالغ من العمر 72 عاما، أوركسترا مسرح البولشوي الشهير في موسكو إلى جانب أوركسترا مسرح مارينسكي في سان بطرسبورج منذ عام 2023، وينظر إليه منذ سنوات كأحد أبرز الداعمين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022، أوقفت العديد من المؤسسات الثقافية الدولية – من بينها أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية ومسرح لا سكالا في ميلانو – تعاونها مع قائد الأوركسترا جيرجييف بسبب رفضه إدانة الحرب.

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