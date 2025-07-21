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مفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران الجمعة المقبلة

03:15 م الإثنين 21 يوليه 2025

إيران

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طهران - (د ب أ)

من المقرر إجراء مفاوضات بين إيران وما يطلق عليها مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة- ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، هذا الأسبوع، في الوقت الذي لا يلوح فيه في الأفق أي حل للنزاع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة "اعتماد" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي القول إن اللقاء سيعقد الجمعة المقبلة في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية.

ومن المتوقع أن تمارس الدول الأوروبية المزيد من الضغط على طهران من أجل التوصل لاتفاق، ولكن من غير المتوقع تحقيق تقدم كبير في المفاوضات.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقرر في تركيا أول جولة مفاوضات منذ إقرار وقف إطلاق النار بعد الحرب الإسرائيلية ضد إيران، التي استهدفت بصورة رئيسية المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.

وتهدف المفاوضات لوضع قيود على البرنامج النووي الإيراني، تعتبرها طهران مقبولة، والتأكد من أن إيران لا تمتلك القدرة على تطوير سلاح نووي. وتأمل إيران بدورها في أن تؤدي المباحثات لرفع العقوبات التي تصيب اقتصادها بالشلل.

ودائما ما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية.

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