مصرع 14 شخصا إثر انزلاق شاحنة نقل عمال في ياكوتيا



وكالات

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأُصيب 7 آخرون، بعد انزلاق شاحنة نقل عمال من على حافة جرف في ياكوتيا، وفقا لما ذكرته دائرة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في هذه الجمهورية الروسية.

ووقع الحادث حوالي الساعة 03:20 بالتوقيت المحلي على الطريق التقني التابع لشركة المساهمة "مجمع دينيسوفسكي التعديني".

وأوضحت الوزارة: "وفقا للبيانات الأولية، انقلبت شاحنة من طراز 'نيفاز 4208-34' بعد خروجها عن الطريق من ارتفاع يقارب 25 مترا".

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، كان في الشاحنة 36 شخصا، لقي 14 منهم - بما في ذلك السائق - حتفهم، بينما نُقل 7 آخرون إلى المستشفى، وفقا لروسيا اليوم.

من جهتها، أفادت وزارة الطوارئ بأن الشاحنة كانت تقل 35 شخصا، بينهم حالتان خطيرتان من بين المصابين السبعة، بينما يخضع 14 آخرون لفحوصات إضافية.

وأوضحت النيابة العامة أن الحادث وقع بشاحنة تابعة لشركة "كولمار" المحدودة لنقل العمال، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.