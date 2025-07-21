خلال 4 ساعات.. روسيا تسقط 43 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات



وكالات

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 43 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية، خلال أقل من 4 ساعات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وجاء في بيان الوزارة: "من الساعة 20:00 وحتى الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، من يوم الـ 20 من يوليو".

وأضاف: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 43 مسيرة أوكرانية: 17 مسيرة في أجواء مقاطعة بريانسك، 14 مسيرة في أجواء مقاطعة أوريول، 7 مسيرات في أجواء موسكو وضواحيها، من بينها 3 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو، 4 مسيرات في أجواء مقاطعة كالوجا، ومسيرة واحدة في أجواء مقاطعة بيلجورو".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.