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أمطار كارثية في كوريا الجنوبية تودي بحياة 17 شخصا

09:40 م الأحد 20 يوليو 2025

امطار كوريا الجنوبية

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سول - (أ ب)

تسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية على مدى خمسة أيام في مقتل 17 شخصا وفقدان 11 آخرين، بحسب ما أعلنته الحكومة اليوم الأحد.

وأفادت وزارة الداخلية والسلامة أن شخصاً قُتل يوم الأحد بعد انهيار منزله جراء الأمطار الغزيرة، بينما عُثر على شخص آخر ميتاً بعدما جرفته مياه نهر متضخم في بلدة غابييونغ، شمال شرق العاصمة سول.

وأضافت الوزارة أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم وأُبلغ عن فقدان أربعة آخرين في بلدة سانشيونج جنوبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة لانهيارات أرضية وانهيارات منازل وسول مفاجئة سببتها الأمطار الغزيرة هناك.

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