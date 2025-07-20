(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية، ارتفعت إلى 73 شهيدًا، وأكثر من 150 إصابة، بينها حالات حرجة للغاية.

ووفق البيان الصادر عن الوزارة، فإن 67 شهيدًا سقطوا في شمال قطاع غزة وحده، جراء سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ288 على التوالي، وسط تحذيرات منظمات إنسانية دولية من كارثة غير مسبوقة في الأوضاع المعيشية والصحية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت في وقت سابق اليوم، أن قوات الاحتلال شنت هجومًا مباشرًا على المدنيين الذين كانوا يصطفون للحصول على مساعدات في منطقة السودانية شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعضهم بحالة خطيرة.

كما استهدف الاحتلال موقعًا آخر لتوزيع المساعدات قرب مركز الشاكوش شمال مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد آخر.

ووفق الإحصاءات الرسمية، فإن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023 أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 58,765 فلسطينيًا، وإصابة 140,485 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.