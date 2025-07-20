إعلان

لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني (فيديو)

12:31 م الأحد 20 يوليه 2025

مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وثق التلفزيون الإيراني لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري كان يتواجد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو الماضي واستمرت لـ12 يومًا.

ونشر موقع "إيران بالعربية" مقطع فيديو قال إنه للحظة القصف الإسرائيلي على الموقع الذي كان يُعقد فيه اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، بحضور رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في البلاد وبرئاسة بزشكيان.

وفي وقتٍ سابق، قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مجمعًا تابعًا لمجلس الأمن القومي الإيراني غربي العاصمة طهران في 16 يونيو أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب.

ووفقًا للوكالة، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نجا من محاولة اغتيال خلال الحرب مع إسرائيل.

وأشارت "فارس"، إلى أن الكهرباء انقطعت عقب الهجوم، وتمكن المشاركون في اجتماع الأزمة الفرار من المبنى باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقًا لمثل هذا الغرض، لكن بعضهم، بمن فيهم بزشكيان، أُصيبوا بجروح في الساقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان التلفزيون الإيراني القصف الإسرائيلي إسرائيل الحرب الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟
طقس الساعات المقبلة.. سحب منخفضة تساعد على تلطيف الأجواء