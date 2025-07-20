لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني (فيديو)

وكالات

وثق التلفزيون الإيراني لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري كان يتواجد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو الماضي واستمرت لـ12 يومًا.

ونشر موقع "إيران بالعربية" مقطع فيديو قال إنه للحظة القصف الإسرائيلي على الموقع الذي كان يُعقد فيه اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، بحضور رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في البلاد وبرئاسة بزشكيان.

🎥 التلفزيون الإيراني يؤكد قصف موقع سري لاجتماع أمني برئاسة بزشكيان



أكد التلفزيون الإيراني، ولأول مرة، أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري كان يحتضن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، غربي طهران. pic.twitter.com/gjTys6jts9 — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) July 19, 2025

وفي وقتٍ سابق، قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مجمعًا تابعًا لمجلس الأمن القومي الإيراني غربي العاصمة طهران في 16 يونيو أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب.

ووفقًا للوكالة، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نجا من محاولة اغتيال خلال الحرب مع إسرائيل.

وأشارت "فارس"، إلى أن الكهرباء انقطعت عقب الهجوم، وتمكن المشاركون في اجتماع الأزمة الفرار من المبنى باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقًا لمثل هذا الغرض، لكن بعضهم، بمن فيهم بزشكيان، أُصيبوا بجروح في الساقين.