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انفجارات تهز مدينة أمريكية بعد اشتعال مستودع للألعاب النارية (فيديو)

09:45 م الأربعاء 02 يوليه 2025

اشتعال مستودع للألعاب النارية

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القاهرة- مصراوي

قال مسؤولون أمريكيون، إن عدة انفجارات وقعت في مستودع للألعاب النارية في شمال ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المنطقة.

وقع الحادث مساء الثلاثاء، في بلدة إسبارتو. وأكد مكتب عمدة مقاطعة يولو أن المبنى الذي وقع فيه الحادث هو مستودع للألعاب النارية يقع عند تقاطع الطرق الريفية 23 و86A.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء إلزامية ضمن مسافة ميل واحد نتيجة الحريق.

وقالت إدارة إطفاء إسبارتو في مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء، إن عدة مبانٍ في الموقع احترقت، وامتدت النيران إلى حرائق أعشاب متعددة غطت مجتمعة حوالي 80 فدانًا.

ورفضت السلطات الأمنية التعليق على ما إذا كانت هناك إصابات أو وفيات عندما سُئلوا في المؤتمر الصحفي. وأغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الإخلاء والمداخل المؤدية إلى المنشأة.


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