وكالات

أعلن وزير الدفاع البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة قدّمت دعمًا عسكريًا لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني خلال عام واحد، في إطار التزامها المستمر بمساندة كييف في مواجهة الهجوم الروسي.

وأوضح لامي، في تصريحات صحفية، أن لندن ستضاعف عدد الطائرات المسيّرة التي تزود بها أوكرانيا ليصل إلى عشرة أضعاف، ضمن خطة موسعة لرفع مستوى الدعم العسكري النوعي.

وفي سياق متصل، كشف الوزير البريطاني عن اتفاق بلاده مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مشددًا على أن هذه الزيادة ستشمل مجالات حيوية مثل الاستثمار في البنى التحتية العسكرية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، وغيرها من المجالات الأمنية الاستراتيجية.

وأشار لامي إلى أن المملكة المتحدة مدركة تمامًا لحجم التهديد النووي المتصاعد، مؤكدًا أن بلاده تعمل مع شركائها في الحلف على تعزيز الردع الجماعي كجزء من التحصين الدفاعي الشامل لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.