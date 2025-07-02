وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطلب تأجيل شهادته إلى الأسبوع المقبل بسبب زيارته للولايات المتحدة.



ومن المقرر أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة في 7 يوليو الجاري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث عدة قضايا أهمها الحرب في غزة وموضوع التطبيع مع سوريا والصراع مع إيران.



ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.



وفي يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.