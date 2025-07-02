إعلان

نتنياهو يطلب تأجيل شهادته إلى الأسبوع المقبل

12:32 م الأربعاء 02 يوليه 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطلب تأجيل شهادته إلى الأسبوع المقبل بسبب زيارته للولايات المتحدة.


ومن المقرر أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة في 7 يوليو الجاري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث عدة قضايا أهمها الحرب في غزة وموضوع التطبيع مع سوريا والصراع مع إيران.


ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.


وفي يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو الولايات المتحدة دونالد ترامب الحرب في غزة الصراع مع إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

النواب يرفض حذف مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط