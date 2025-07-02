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بعد سماع انفجار.. سقوط مروحية عسكرية في مطار مقديشو الدولي

08:51 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

تحطم مروحية عسكرية - صورة ارشيفية

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وكالات

تحطمت مروحية عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "ATMIS" قرب مطار مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وسمع دوي انفجار قوي في أنحاء العاصمة.

وقد تضاربت المعلومات الأولية عن جنسية المروحية، حيث قيل إنها أوغندية، للتحدث معلومات أخرى عن أنها طائرة عسكرية أمريكية.

ووفقا لمسؤولين كبار في الشرطة الصومالية، أسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ما بين قتلى وجرحى، إلا أن العدد الدقيق للضحايا لم يؤكد بعد، وفقا لروسيا اليوم.

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