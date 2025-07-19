جيش الاحتلال: إصابة ضابط وجندي في معارك بغزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة ضابط وجندي في معارك جنوبي قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بنقل جنديين من خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد إصابتهما بجروح خطيرة، لم توضح كيف جرت.

كما أفادت مصادر إسرائيلية، بإجلاء جنود مصابين، بعضهم في حالة خطيرة، إلى مستشفى في أسدود التي لا تبعد كثيرًا عن قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب وقوع حدث أمني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأشار إعلام عبري إلى هبوط مروحيات لإجلاء مصابين باتجاه مستشفى سوروكا في بئر السبع وسط رقابة عسكرية مشددة.