إسرائيل تقول إنها استهدفت أحد عناصر "قوة الرضوان" بحزب الله

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف اليوم السبت أحد عناصر "قوة الرضوان" بحزب الله اللبناني.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال للصحف العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن العنصر الذي تم استهدافه كان ضالعًا في محاولة إعادة إعمار بنى تحتية جنوبي لبنان.

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله الإرهابي والذي كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في منطقة الخيام جنوب لبنان.



🔸تشكل أنشطة المخرب خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 19, 2025

ويوم الخميس الماضي، قالت إسرائيل، إنها اغتيال قائد في "قوة الرضوان" بغارة استهدفته مع عنصر آخر جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "سلاح الجو هاجم، صباح الخميس، وقتل إرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان، حسن أحمد صبرا، قائد القوة البحرية في قوة الرضوان، وإرهابي آخر كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان"، بحسب وصفه.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.