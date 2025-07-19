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إسرائيل تقول إنها استهدفت أحد عناصر "قوة الرضوان" بحزب الله

05:16 م السبت 19 يوليو 2025

أفيخاي أدرعي

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف اليوم السبت أحد عناصر "قوة الرضوان" بحزب الله اللبناني.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال للصحف العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن العنصر الذي تم استهدافه كان ضالعًا في محاولة إعادة إعمار بنى تحتية جنوبي لبنان.

ويوم الخميس الماضي، قالت إسرائيل، إنها اغتيال قائد في "قوة الرضوان" بغارة استهدفته مع عنصر آخر جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "سلاح الجو هاجم، صباح الخميس، وقتل إرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان، حسن أحمد صبرا، قائد القوة البحرية في قوة الرضوان، وإرهابي آخر كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان"، بحسب وصفه.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني أفيخاي أدرعي منصة إكس
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