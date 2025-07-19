الرئيس السوري: تلقينا دعوات دولية لإعادة الأمن في السويداء

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع -في خطاب مصور- إن الدولة تلقت دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء جنوبي البلاد وإعادة الأمن للبلاد.

وأضاف، أن التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب ودمشق.

وشدد على أن الدولة السورية وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كافة الأراضي السورية، مثمنا دور الولايات المتحدة بتأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا ووحدتها.

وأبدى الرئيس السوري شكره للعشائر على مواقفها التي وصفها بالبطولية ودعاها إلى الوقف التام لإطلاق النار.

كما قال إنه لا يجوز أن تحاكم "الطائفة الدرزية الكريمة بأكملها على أفعال قلة قليلة"، وشدد على أن "الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة".

وأردف "نتبرأ من جميع المجازر والتجاوزات التي وقعت في محافظة السويداء"، مشيرا إلى أن هذا الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن سوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال، قائلا "قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة للجميع"، ومطالبا بالتصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية.