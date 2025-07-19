إعلان

الرئيس السوري: تلقينا دعوات دولية لإعادة الأمن في السويداء

12:02 م السبت 19 يوليه 2025

الرئيس السوري احمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع -في خطاب مصور- إن الدولة تلقت دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء جنوبي البلاد وإعادة الأمن للبلاد.

وأضاف، أن التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب ودمشق.

وشدد على أن الدولة السورية وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كافة الأراضي السورية، مثمنا دور الولايات المتحدة بتأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا ووحدتها.

وأبدى الرئيس السوري شكره للعشائر على مواقفها التي وصفها بالبطولية ودعاها إلى الوقف التام لإطلاق النار.

كما قال إنه لا يجوز أن تحاكم "الطائفة الدرزية الكريمة بأكملها على أفعال قلة قليلة"، وشدد على أن "الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة".

وأردف "نتبرأ من جميع المجازر والتجاوزات التي وقعت في محافظة السويداء"، مشيرا إلى أن هذا الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن سوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال، قائلا "قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة للجميع"، ومطالبا بالتصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السوري أحمد الشرع السويداء الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان