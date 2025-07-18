مسؤول روسي بارز يحذر واتساب: "استعدوا لمغادرة السوق الروسية"

(د ب أ)

حذر مسؤول روسي بارز اليوم الجمعة، من أنه قد يتم قريباً حظر تطبيق رسائل تطبيق واتساب في روسيا، مع تشديد السلطات القيود على المنصات الرقمية التابعة لـ"الدول غير الصديقة".

وكتب أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في مجلس الدوما، على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة: "حان الوقت لتطبيق واتساب للاستعداد لمغادرة السوق الروسية".

وأوضح جوريلكين أن التطبيق المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمس" الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام سيُدرج على قائمة البرمجيات الخاضعة للقيود بسبب ارتباطاته بالدول الغربية.

وتشكّل برامج شركات تكنولوجيا المعلومات الغربية التي غادرت روسيا مصدر إزعاج مستمر للكرملين.

وفي مايو الماضي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقليص استخدام هذه الخدمات.