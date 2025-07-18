وكالات

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ملامح استراتيجية المقاومة خلال المرحلة الحالية من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

قال أبو عبيدة في كلمة مصورة هي الأولى له منذ مارس الماضي، إن قيادة القسام تعتمد حاليًا على استراتيجية تقوم على "إيقاع مقتلة في صفوف العدو، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لأسر جنوده"، مؤكدًا أن "مقاومة غزة تمثل أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في مواجهة الاحتلال في التاريخ المعاصر".

وحذر أبو عبيدة من أن استمرار حكومة الاحتلال في "حرب الإبادة" سيقابل بـ"استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط"، في إشارة إلى تصاعد عمليات المقاومة وازدياد خسائر الجيش الإسرائيلي.





