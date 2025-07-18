تل أبيب ترسل مساعدات للدروز في السويداء بقيمة مليوني شيكل

(وكالات)

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن توجيه "مساعدات إنسانية عاجلة" إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وتحديدًا إلى المناطق ذات الغالبية الدرزية، بزعم دعم المدنيين المتضررين من ما وصفته بـ"الهجمات الأخيرة".

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليماته بتخصيص مساعدات بقيمة مليوني شيكل، تشمل طرودًا غذائية ومعدات طبية وأدوية ومجموعات إسعافات أولية، سيتم تمويلها بالكامل من ميزانية الوزارة.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب ما وصفه بـ"تدهور الوضع الإنساني في السويداء"، مشيرًا إلى أن المساعدات ستُوجه "بشكل مستهدف" إلى المناطق الدرزية التي تأثرت مباشرة بالأحداث الأخيرة.