تايوان: لن نثير أي مواجهات مع الصين

تايبيه - (أ ب)

ذكرت نائبة رئيس تايوان بي-خيم هسياو، اليوم الجمعة، أن الجزيرة لن تثير مواجهة مع الصين، منتقدة "الموقف العسكري العدائي" الذي تتخذه بكين ضد الديمقراطية في الجزيرة التي تزعم الصين أنها تابعة لها.

وأضافت بي-خيم هسياو "لا نسعى إلى صراع. لن نثير مواجهة"، مشيرة إلى أن حكومتها حثت بكين على التواصل على أساس "المساواة والاحترام".

وتابعت هسياو، التي تعمل تحت قيادة رئيس تايوان لاي تشينج-تي منذ فوزهما في الانتخابات العام الماضي أن حكومتها شهدت "ارتفاعا كبيرا في الجهود الاستفزازية والاستباقية(للحزب الشيوعي الصيني) للتسلل وتخريب وتقسيم مجتمعنا".

كانت تايوان قد أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية السنوية "هان كوانج" في التاسع من الشهر الجاري لاختبار قدراتها الدفاعية ضد "غزو صيني محتمل"، حيث تضمنت تدريبات الصمود في المناطق الحضرية لأول مرة لتقييم الجاهزية.

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان إقليما انفصاليا يتعين إعادته للوطن الأم بما في ذلك اللجوء إلى القوة إذا اقتضت الضرورة ذلك.