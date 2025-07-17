نتنياهو: أمرت الجيش باستهداف قوافل الموت التابعة للنظام السوري

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته حددت سياسة واضحة بشأن سوريا وهي نزع السلاح جنوبي دمشق من الجولان وحتى جبل الدروز و"الحفاظ على إخواننا الدروز".

وأشار نتنياهو، إلى أن النظام السوري أرسل قوات جنوبي دمشق وهي منطقة ينبغي أن تكون منزوعة السلاح وهذا أمر غير مقبول، مضيفا "أمرت جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قوافل الموت التابعة للنظام السوري".

وأوضح نتنياهو، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات السورية، متعهدا بمواصلة العمل إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف نتنياهو: "هذا وقف إطلاق نار لم يتحقق بالطلب ولا بالتوسل بل بالقوة ونحقق السلام والهدوء والأمن من خلال القوة على سبع جبهات"، لافتا إلى أن الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للدروز في إسرائيل، قال له إنه يطلب مساعدة دولة إسرائيل.