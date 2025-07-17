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خطيبة الابن تصبح زوجة الأب.. حادثة تثير جدلًا بالهند

01:25 م الخميس 17 يوليه 2025

الهند

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(وكالات)


شهدت قرية رامبور في ولاية أوتار براديش الهندية حادثة غريبة أثارت دهشة السكان، بعد أن أقدم رجل في الخمسينات من عمره على الفرار مع الشابة التي كانت من المفترض أن تصبح زوجة لابنه، ليتضح لاحقًا أنه تزوجها سرًا.


وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن شاكيل، البالغ من العمر 55 عامًا وأب لستة أطفال، فاجأ عائلته بقراره الزواج من خطيبة ابنه البالغ من العمر 17 عامًا، وذلك بعد أسابيع من تحضيرات الزواج التي كان يشرف عليها بنفسه، رغم معارضة زوجته للزيجة من البداية، بسبب فارق السن والضغوط المالية.


وتشير التقارير إلى أن شاكيل كان يتردد بشكل متكرر إلى منزل العروس المرتقبة بحجة الإعداد للزفاف، ما أثار شكوك زوجته، التي واجهته لاحقًا فتعرضت للإساءة اللفظية والجسدية منه. كما اكتشف الابن رسائل نصية بين والده وخطيبته، ما دفعه إلى التراجع عن الزواج وإلغاء الحفل.


وبعد أيام، اتصل شاكيل بالعائلة يُبلغهم فيه من العاصمة نيودلهي بأنه عقد قرانه على الشابة، دون أن يذكر أنه اصطحب معه مدخرات الأسرة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 ألف روبية، إلى جانب مجوهرات تعود للعائلة.


وقالت الزوجة لشبانة في تصريح نقلته الصحيفة: "الفتاة التي كنت أعدّها زوجة لابني، أصبحت زوجة لزوجي".


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الهند ولاية أوتار براديش الهندية
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