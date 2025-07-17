الجيش الروسي يعلن إسقاط 122 مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 122 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 16 يوليو الجاري حتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 17 يوليو /الجاري، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 122 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 43 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و38 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و10 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و6 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و6 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة موسكو، و3 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و3 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة لينينجراد، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.