كانوا متجهتين إلى موسكو.. روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين



وكالات

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو في وقت مبكر من يوم الخميس.

ولم يشر سوبيانين إلى وقوع إصابات أو أضرار، لكنه قال إن متخصصين يفحصون شظايا الطائرتين المسيرتين في الموقعين اللذين ارتطمتا فيهما بالأرض.

قال حاكم بيلجورود في جنوب روسيا فياتشيسلاف جلادكوف في وقت مبكر من اليوم الخميس، إن هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في مدينة بيلجورود، وفقا للغد.

وأضاف جلادكوف أن جميع المصابين الستة يتلقون العلاج في المستشفى من جروح ناجمة عن شظايا. ولحقت أضرار بستة منازل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات ونصف الساعة انتهت في 2030 بتوقيت جرينتش.

وتم تدمير 29 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود على الحدود الأوكرانية و16 أخرى فوق منطقة بريانسك، وهي منطقة حدودية أخرى إلى الغرب.

تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض باستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه الطرفان، منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الرابع.