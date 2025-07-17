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إيلون ماسك يخطط لبناء أضخم مركز بيانات في السعودية

01:45 ص الخميس 17 يوليو 2025

إيلون ماسك

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وكالات

دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مفاوضات متقدمة لبناء مركز بيانات ضخم في السعودية، عبر شركته الناشئة xAI، في خطوة جديدة لتوسيع نفوذه في عالم الذكاء الاصطناعي.

وتجري المحادثات بين شركة xAI وشركة Humain السعودية، لاستئجار سعة بيانات هائلة تصل إلى عدّة جيجاواطات، ما يجعل المشروع أحد أضخم مراكز البيانات في العالم في حال إتمام الاتفاق، وفقا لما لروسيا اليوم.

تأتي الخطوة بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، الذي يلعب دورًا محوريًا في تمويل البنية التحتية للمشروع، ما يعزز موقع المملكة كوجهة إقليمية وعالمية واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

يُذكر أن شركة xAI أُطلقت في 2023 بهدف منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي، وتسعى لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، حسب ما صرح به ماسك سابقاً.

إذا ما أُبرمت الصفقة، فإن المشروع سيمثل نقطة تحوّل كبرى في خريطة مراكز البيانات عالمياً، كما سيعزز مكانة المملكة ضمن القوى التقنية التي تستثمر بقوة في مستقبل التكنولوجيا.

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