الحوثيون: استهدفنا 3 مواقع إسرائيلية بصاروخ ومسيرات

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الأربعاء، إن القوة الصاروخية بالجماعة نفذت عملية نوعية ضد مطار اللد "بن جوريون" في إسرائيل.

وأشار سريع، إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران نفذت 3 عمليات باستخدام المسيرات على مطار اللد والنقب وميناء أم الرشراش "إيلات".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن نحو إسرائيل حيث تعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراضه.

كان سلاح الجو الإسرائيلي، شن اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".