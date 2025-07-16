إعلان

حماس تحذر من إقامة محور جديد في جنوب غزة: يعكس "نوايا إسرائيل" في عدم الانسحاب

03:45 م الأربعاء 16 يوليو 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - (د ب أ)

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن إقامة محور عسكري جديد في جنوب قطاع غزة، يعكس "نوايا إسرائيل في البقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب"، متهمة تل أبيب بمحاولة تكريس وجود طويل الأمد في غزة رغم انخراطها في مفاوضات غير مباشرة.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس، إن "فتح هذا المحور لا يحمل تغييرات ميدانية كبيرة، لكنه يظهر تناقضا بين الأفعال العسكرية الإسرائيلية والتصريحات في غرف التفاوض".

بدورها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن قلقها مما وصفته بـ"تداعيات خطيرة" لسياسة شق المحاور على وحدة الأراضي في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بالسعي إلى تقسيم القطاع إلى مناطق معزولة ومحاصرة، وتحويل مناطق الإيواء إلى "مدن خيام غير إنسانية تمهيداً للتهجير القسري"، على حد تعبير البيان.

وأضافت الوزارة أن هذا المحور يأتي ضمن سلسلة إجراءات ميدانية موازية لعمليات تدمير واسعة للبنية التحتية والمباني السكنية، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن التحرك الإسرائيلي قد يحمل أبعادا سياسية، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، بمشاركة وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إقامة محور عسكري جديد يفصل بين شرق وغرب مدينة خان يونس، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية محذرة من تداعياتها على البنية الجغرافية والإنسانية للقطاع.

ويعد هذا رابع محور يقيمه الجيش الإسرائيلي داخل القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب محاور نتساريم، فيلادلفيا، وموراج، التي تفصل بين مناطق مختلفة من شمال وجنوب ووسط غزة.

ومنذ بداية الحرب واسعة النطاق قتل أكثر من 58 ألف فلسطيني وأصيب عشرات الآلاف وفقا لوزارة الصحة في غزة، فيما تسبب القتال في دمار هائل ونزوح جماعي للسكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس إقامة محور جديد غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة