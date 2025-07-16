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وزير الدفاع الإسرائيلي مخاطبًا النظام السوري: "كفوا أيديكم عن الدروز"

11:15 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مخاطبًا النظام السوري: "كفوا أيديكم عن الدروز"، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من أن وتيرة الغارات ستزداد إذا لم تنسحب القوات السورية من محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وفي سياق منفصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم الدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا خشية من قيام دروز يحملون الجنسية الإسرائيلية باقتحام الجدار الحدودي.

وشهد جنوب سوريا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا فجر الأربعاء، إذ شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

وسجلت غارات استهدفت مواقع قرب مدينة دوما "جسر مسرابا"، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في منشآت للكهرباء.

وتم تنفيذ 7 غارات على مدينة السويداء ومحيطها، بالتوازي مع قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز إمداد تابعة لوزارة الدفاع السورية وخطوط إمداد الفصائل الموالية خارج المحافظة.


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الجيش الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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