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مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

08:43 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

هجمات الحوثي على السفن

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وكالات

صوّت مجلس الأمن الدولي، على استمرار تقديم تقارير حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن، بعد تجاهلهم المطالبات السابقة بوقف الهجمات فورًا.

وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا بنتيجة 12 صوتا مؤيدا مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، هي روسيا والصين والجزائر، احتجاجا على الهجمات التي تستهدف اليمن، في إشارة إلى الغارات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال البلاد.

ونفذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات ردا على هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، وكذلك على استهداف الجماعة لإسرائيل.

ويمدد القرار، الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026.

وقالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن القرار يعكس الحاجة إلى اليقظة المستمرة "ضد التهديد الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران".

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