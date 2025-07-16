قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا



وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص قتلوا في قصف روسي استهدف شرق البلاد عصر الثلاثاء بعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو 50 يوما للتوصّل إلى اتفاق سلام مع كييف.

وقال مكتب المدّعي العام في خاركيف: "قتيلان وجريحان: وحدات إنفاذ القانون وثّقت حصيلة هجوم جديد للعدو في مقاطعة كوبيانسك"، مشيرا إلى أن القتيلين يبلغان من العمر 67 و69 عاما.

بدورها، أعلنت السلطات في منطقة سومي، أن العدو أطلق نيران المدفعية على أطراف بلدة فيليكا بيساريفكا، للأسف، قُتل أحد السكّان وعمره 50 عاما.

من جهتها، أعلنت القوات الروسية، أنها سيطرت على قريتين أخريين في دونيتسك، لتواصل بذلك تقدّمها في هذه المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا، وفقا للغد.

وفي مدينة فورونيج في غرب روسيا أعلنت السلطات المحلية، الثلاثاء، أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أدّى إلى إصابة 27 شخصا بجروح.

وقال مسؤولون، إن طائرات مسيرة وصواريخ روسية هاجمت مناطق أوكرانية متفرقة في وقت مبكر يوم الأربعاء.

وفي خاركيف وهي هدف متكرر للهجمات الروسية، قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف، إنه جرى تسجيل 17 انفجارا على الأقل في هجوم بمسيرات استمر 20 دقيقة وأصيب فيه ثلاثة أشخاص.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لبلدة كريفي ريه جنوب شرق البلاد أوليكساندر فيلكول، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة في هجوم مكثف أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.

وقال الحاكم الإقليمي إن هناك عددا غير محدد من الإصابات.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن وحدات الدفاع الجوي جرى تفعيلها لبعض الوقت في العاصمة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.