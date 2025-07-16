

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يتم شحن الأسلحة بالفعل إلى أوكرانيا.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، أنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان الإثنين عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا.

وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية بعد مهلة مدتها 50 يوما ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام.

وأضاف: "الناتو سيتكفل بكل مصاريف الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا"، متابعا: "بوتين لم يلتزم بتعهده بأنه يريد السلام".

وبالنسبة لإيران، قال ترامب: "إن طهران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها".

وأوضح: "يريدون التحدث، لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.

وأكد ترامب، أنه لن يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وإن كييف يجب ألا تستهدف موسكو، وفقا لسكاي نيوز.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرب موسكو أو مناطق أكثر عمقا في الداخل الروسي كجزء من حملة لقلب الطاولة على الكرملين، قال ترامب للصحفيين: "لا، لا ينبغي أن يستهدف موسكو".

ولدى سؤاله عما إذا كان على استعداد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وكذلك المزيد من الأسلحة الدفاعية، أضاف: "لا ، نحن لا نتطلع إلى القيام بذلك".

ورفض ترامب الانتقادات أنه يمنح روسيا نافذة كبيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلا: "لا أعتقد أن 50 يوما هو وقت طويل. ويمكن أن يكون قبل ذلك".