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إيران ترهن استئناف المباحثات مع أمريكا بالتأكد من فعاليتها

01:45 م الإثنين 14 يوليو 2025

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

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طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للصحفيين في مؤتمر صحفي متلفز إنه لم يتم بعد تحديد موعد أو توقيت أو مكان لاستئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بقائي القول "لن ندخل في مباحثات مالم نكن متأكدين من أن المفاوضات ستكون فعالة"، مضيفا أن إيران " مازالت تقوم بتقييم" حجم الضرر في منشاة فوردو النووية بعد الهجوم الأمريكي الشهر الماضي.

وأوضح بقائي أن روسيا والصين مازالتا شريكتين استراتيجيتين، وهما مستعدتان للقيام بدور في القضية النووية الإيرانية.

وأشار أن عقد لقاءات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مازال " قيد البحث" موضحا أن إيران على تواصل دائم مع الدول الثلاث.

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إسماعيل بقائي الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة منشاة فوردو النووية
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