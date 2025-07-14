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إقليم كردستان العراق يعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي

04:25 ص الإثنين 14 يوليو 2025

إسقاط طائرات روسية مسيرة أرشيفية

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وكالات

أعلن إقليم كردستان العراق، فجر الاثنين، إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي من دون أن يتسبب في أضرار بشرية أو مادية.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، فجر الاثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي، تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار من داخل القنصلية الأمريكية.

وذكرت المصادر لوكالة "شفق نيوز" أن صافرات الإنذار انطلقت عند الساعة 2:30 فجرا واستمرت لدقائق متواصلة.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار أعقبها تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" المنتشرة داخل القنصلية ومحيط المطار، والتي أطلقت نيرانها باتجاه جسم طائر شوهد يحلق فوق المنطقة، وفقا لروسيا اليوم

وأكدت المصادر أن الدفاعات الأمريكية نجحت في اعتراض الجسم الطائر وإسقاطه، بينما توجهت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حول المطار والمناطق المحيطة به.

يذكر أن مطار أربيل والقواعد المحيطة به كانت قد تعرضت في أوقات سابقة لهجمات مشابهة باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ.

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