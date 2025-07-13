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"الدعم السريع" تعلن السيطرة على "أم صميمة" بولاية كردفان

05:42 م الأحد 13 يوليه 2025

قوات الدعم السريع

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(وكالات)

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، سيطرتها الكاملة على منطقة "أم صميمة" الواقعة غرب مدينة الأبيض في ولاية كردفان، بعد معارك خاضتها ضد الجيش السوداني الذي كان قد فرض سيطرته على المنطقة قبل نحو شهرين.

وبثت حسابات تابعة للقوات مقاطع مصورة تظهر جثث قتلى، إضافة إلى مشاهد لأسرى من العسكريين والمدنيين داخل القرية، وسط اتهامات بتعرض بعضهم للتنكيل والمعاملة القاسية.

من جانبها، أوردت "شبكة أطباء السودان" في بيان رسمي أن 11 مدنيًا، بينهم 3 أطفال و9 نساء – بعضهن حوامل – لقوا مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرون، إثر قصف نفذته قوات الدعم السريع على منطقة "شق النوم" بشمال كردفان.

واعتبرت الشبكة أن الهجوم يمثل "جريمة مروعة بحق المدنيين"، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات المنهجية"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال أمام العدالة الدولية.

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السودان الدعم السريع كردفان
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