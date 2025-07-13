(وكالات)

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسائل الإعلام الأمريكية، متهمًا إياها بالاعتماد على "أكاذيب مصدرها النازيون الجدد" حسب تعبيره في تغطيتها للحرب الجارية في قطاع غزة، وذلك خلال مقابلة أُجريت معه، على قناة "فوكس نيوز" في برنامج "لايف ليبريتي آند ليفين" الذي يقدمه مارك ليفين.

وقال نتنياهو مخاطبًا الصحفيين الأمريكيين: "عار عليكم. يجب أن تخجلوا من أنفسكم. هذا ليس صحافة. هذا ليس سلوكًا أخلاقيًا، بل خضوع لأبشع دعاية ممكنة"، مضيفًا أن تغطية الإعلام العالمي للحرب تشبه في نظره اعتماد الصحف خلال الحرب العالمية الثانية على دعاية جوزيف جوبلز، وزير الدعاية النازية.

انتقادات للإعلام "المتعاطف مع إيران"

كما اتهم نتنياهو وسائل إعلام أمريكية بـ"التعاطف مع إيران"، بسبب انتقاداتها للغارات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية وبرامج صاروخية إيرانية، وكذلك انتقادها للضربات الأمريكية التي أنهت الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وتساءل نتنياهو: "هل من الممكن أن يكونوا عُميان إلى هذا الحد؟ هذا جنون مطلق"، ملمحًا إلى أن هناك "دوافع خفية" وراء التغطية الإعلامية المنتقدة لإسرائيل، بحسب تعبيره.

وأشار نتنياهو إلى أن "الحرب ضد الإعلام" باتت جبهة إضافية في المعركة، وقال إن "إسرائيل انتصرت في سبع جبهات"، لكنها لا تزال تخوض "حربًا ضد التضليل الإعلامي"، مضيفًا أن حكومته ستواجه ما أسماه بـ"الحرب المعلوماتية" باستخدام "سلاح الحقيقة".

وفيما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، قال نتنياهو إن المعركة لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن "الأسرى الإسرائيليين ما زالوا محتجزين لدى حماس"، وأن الجيش يعمل على تجنب إلحاق الأذى بهم وبالمدنيين.

وأضاف أن وسائل الإعلام التي تُحمّل إسرائيل مسؤولية الضحايا المدنيين تُقوّي "العدو" الذي يرتكب جرائم حرب، على حد وصفه.

وفي سياق آخر، أشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أنه يستحق جائزة نوبل للسلام "أكثر من مرة" بسبب "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي طبّعت بموجبها عدة دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، بالإضافة إلى ما وصفه بدوره في إنهاء صراعات في أفريقيا وبين الهند وباكستان.

وأكد أن ترامب قدّم دعمًا ثابتًا لإسرائيل، مشددًا على أن "لا خلاف بينه وبين ترامب فيما يتعلق بضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي".