وكالات

في مشهد بطولي، خرج مقاوم فلسطيني من بين الأنقاض وهاجم بمفرده دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

ووثقت قناة "كان" الإسرائيلية الواقعة، ونشرت مقطع فيديو ظهر فيه مقاوم فلسطيني وهو يلقي عبوتين ناسفتين على دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما قالته وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء.

#متابعة_شهاب | 📌قناة كان العبرية تنشرمقطعاً مصوراً يظهر مقاوماً فلسطينياً وهو يتجه بسرعة نحو دبابة كانت متوقفة شمال قطاع غزة ويلقي عبوات بداخلها، ثم يعود مسرعاً دون أن يصاب بأي أذى. pic.twitter.com/tbg7s554HZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 13, 2025

وكثفت المقاومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة هجماتها ضد قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، واسفرت كمائن المقاومة عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال.

وأمس السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 3 حوادث أمنية مختلفة بقطاع غزة ما أسفر عن إصابة 5 جنود إسرائيليين، بينما قُتل خمسة جنود إسرائيليين وجُرح 14 آخرون، بعضهم في حالة حرجة، في كمين للمقاومة الأسبوع الماضي.