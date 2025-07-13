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في مشهد بطولي.. مقاوم يهاجم دبابتين للاحتلال شمالي غزة بمفرده (فيديو)

01:07 م الأحد 13 يوليه 2025

مقاوم يهاجم دبابتين للاحتلال

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وكالات

في مشهد بطولي، خرج مقاوم فلسطيني من بين الأنقاض وهاجم بمفرده دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

ووثقت قناة "كان" الإسرائيلية الواقعة، ونشرت مقطع فيديو ظهر فيه مقاوم فلسطيني وهو يلقي عبوتين ناسفتين على دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما قالته وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء.

وكثفت المقاومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة هجماتها ضد قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، واسفرت كمائن المقاومة عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال.

وأمس السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 3 حوادث أمنية مختلفة بقطاع غزة ما أسفر عن إصابة 5 جنود إسرائيليين، بينما قُتل خمسة جنود إسرائيليين وجُرح 14 آخرون، بعضهم في حالة حرجة، في كمين للمقاومة الأسبوع الماضي.

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شمالي غزة مشهد بطولي مقاوم فلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي
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